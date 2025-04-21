Cанаторий Следственного комитета РФ впервые открыли в Подмосковье

Фото: Екатерина Агеева
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья открыли санаторий Следственного комитета РФ. Старт работе лечебного учреждения дали губернатор Андрей Воробьев и глава СКР Александр Бастрыкин.
«Товарищи офицеры, ветераны службы, сегодня мы открываем при вас комфортабельный, оснащенный всем необходимым санаторий для восстановления, отдыха сотрудников Следственного комитета. Мы часто видим весь личный состав в очень сложных ситуациях, на линии боевого соприкосновения», — поделился руководитель региона.
Фото: Екатерина Агеева
Санаторий открыли при пансионате «Нара», который может похвастаться более чем полувековой историей. Внутри расположились 67 номеров, рассчитанных на 99 жильцов, спорткомплекс с бассейнами, тренажерным и гимнастическим залами. Для постояльцев оборудованы площадки для игры в футбол и волейбол. При этом для безопасности отдыхающих территория учреждения оснащена камерами видеонаблюдения.
Также в санатории оборудованы детская площадка, место для барбекю с мангалами, парковая зона, фонтан, беседки, библиотека, медицинский блок и актовый зал.
Глава ведомства Александр Бастрыкин назвал открытие санатория для сотрудников СКР историческим событием.
«Сегодня в жизни Следственного комитета важное, я бы сказал историческое событие. Наконец-то открывается санаторий в Московской области. Спасибо, Андрей Юрьевич, вам и вашим коллегам. Мы очень долго ждали этого, потому что у нас есть прекрасный санаторий в Крыму, но в родном Подмосковье ничего подобного не было. И вот, наконец, появилось», — выступил он.Читайте также:
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