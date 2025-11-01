Депутат из Екатеринбурга предложил жертвам изнасилования рожать детей

01 ноября 2025, 16:36

Фото: iStock/Favor_of_God

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что женщины, забеременевшие в результате изнасилования, должны рожать детей и, если не готовы их воспитывать, отдавать в приёмные семьи. Об этом он сказал в интервью телеканалу ОТВ.





По мнению парламентария, в подобных ситуациях нужно индивидуально подходить к каждой женщине, но психолог обязан объяснить, что это живая жизнь, и сегодня в этой жизни нуждаются другие.



Вегнер подчеркнул, что в России много бездетных пар, стоящих в очереди на усыновление маленьких детей. По его словам, государство могло бы помогать таким семьям и готовить их к принятию ребёнка.





«Психолог должен объяснить женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, это Господу было угодно», — заявил депутат.