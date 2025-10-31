В РПЦ разрабатывают молитву для желающих сделать аборт женщин
В Русской православной церкви начали работу над созданием молитвы для «вразумления» женщин, желающих сделать аборт. Об этом сообщает «Коммерсант».
Инициатором выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов. Он представил обращения прихожан по проблеме абортов на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Текст молебна планируют подготовить до 1 декабря 2025 года. Согласно постановлению Священного синода РПЦ, его будут читать ежегодно 29 декабря, в день памяти 14 тысяч «вифлеемских младенцев», убитых царём Иродом.
