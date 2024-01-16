Депутат из Красногорска Сергей Сюрин стал лауреатом муниципальной премии «Служение»

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Вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение» состоялось в Москве в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», одним из лауреатов стал депутат подмосковного округа Красногорск Сергей Сюрин, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«Сергей Сюрин занял второе место в номинации «Защита Отечества — общее дело» за проект комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР «Андрюшка», — говорится в сообщении.
Напомним, Всероссийскую муниципальную премию «Служение» присуждают людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни сограждан. В церемонии награждения принял участие президент России Владимир Путин.
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