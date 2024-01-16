Путин: Местное самоуправление определяет образ страны

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» рассказал о важности местного самоуправления.
«Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее»,-сказал Владимир Путин.Также Владимир Путин подписал закон об установлении нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть — с 16 января 2024 года.
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