В Москве пройдёт церемония награждения лауреатов премии «Сможем победить вместе»

Фото: газета Аргументы недели
В Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии добрых дел «Сможем победить вместе». Об этом «Радио 1» сообщили в издательском доме «Аргументы недели», который является организатором премии.
Там уточнили, что организационным комитетом было принято решение изменить название премии на «Сможем победить вместе» (ранее именовалась «Сможем вместе»), в связи с появлением новой номинации «Помощь участникам СВО и жителям новых регионов».
В этом году лауреатом в номинации «Поддержка социально уязвимых групп населения» стала представитель Московской области Александра Стриженова.
Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии «Сможем победить вместе» состоится 23 января в Музее Победы в Москве. Начало церемонии назначено на 19:00.
Участниками мероприятия станут депутаты Госдумы, члены Совфеда, общественные деятели и представители СМИ.
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В этом году лауреатом в номинации «Поддержка социально уязвимых групп населения» стала представитель Московской области Александра Стриженова.
Участниками мероприятия станут депутаты Госдумы, члены Совфеда, общественные деятели и представители СМИ.
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Анастасия Чинкова