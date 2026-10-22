Врач Лебедев предупредил о росте заболеваемости гриппом к Новому году

22 октября 2026, 07:45

Врач Лебедев: пик заболеваемости гриппом придется на конец декабря

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

Ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что рост случаев гриппа ожидается в конце декабря и в первые недели января. Он посоветовал не откладывать вакцинацию, чтобы организм успел выработать защиту.