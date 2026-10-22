Врач Лебедев предупредил о росте заболеваемости гриппом к Новому году
Ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что рост случаев гриппа ожидается в конце декабря и в первые недели января. Он посоветовал не откладывать вакцинацию, чтобы организм успел выработать защиту.
В беседе с «Газетой.Ru» Лебедев пояснил, что после прививки антитела формируются в течение двух-четырех недель. Наиболее подходящим периодом для вакцинации врач назвал сентябрь и октябрь.
Привиться можно и позднее, в том числе во время эпидемического подъема. Однако такой подход несет риски: человек может столкнуться с вирусом до появления полноценного иммунитета. Это повышает вероятность болезни и ее осложнений.
Специальная подготовка перед прививкой здоровым людям обычно не нужна, отметил специалист. Сдавать анализы перед процедурой чаще всего не требуется.
Перед вакцинацией пациента осматривает терапевт или педиатр. Врач оценивает самочувствие, исключает острые заболевания и проверяет возможные противопоказания.
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