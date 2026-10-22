Мужчину с ножевым ранением нашли в квартире в центре Москвы
Мужчину с ножевым ранением обнаружили в квартире на Нижегородской улице в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали его бывшую возлюбленную, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.
Столичное управление СК России опубликовало видеозапись с места происшествия. На кадрах мужчина сидит на полу возле входной двери, рядом с ним находится человек. В ближайшее время следователи проведут допрос и другие процессуальные мероприятия с задержанной. Они устанавливают обстоятельства гибели москвича.
Ранее стало известно, что в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии медведь бродит рядом с новым детским садом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу района Ирину Войнову.
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