Депутат Картаполов: Надо проработать идею поднять призывной для новых россиян

Подмосковную продукцию можно найти в павильоне №48 на ВДНХ. В рамках ярмарки каждый день проходят дегустации сыров, пастилы и меда.

«Желание реализовать свой продукт на ярмарке в рамках выставки «Россия» проявил не один десяток наших фермеров. Так, в 48 павильоне ВДНХ можно попробовать продукцию из разных уголков Московской области. В феврале производители нашего региона представят мясные деликатесы, авторские сыры и сладости», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На выставке в феврале представлена продукция восьми фермерских хозяйств Подмосковья.





Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать и приобрести сладости, мясные деликатесы, домашние йогурты, творог, сыры и даже сметану.