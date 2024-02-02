Депутат Картаполов: Надо проработать идею поднять призывной для новых россиян

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«Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьёзной проработки», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Картаполов.
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