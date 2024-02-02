Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что авторам законопроекта о повышении возраста призыва до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством необходимо отозвать инициативу. Об этом сообщает РИА Новости.
Председателя нижней палаты парламента заявил, что сейчас вопрос об изменении призывного возраста этой категорий граждан не проработан.
«Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил Володин.
Ранее Володин, говоря о сбитом Ил-76 под Белгородом, заявил, что в США должны знать, что обеспечивают оружием террористов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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