Депутат Картаполов раскритиковал идею отправлять бродячих собак на фронт

21 ноября 2025, 12:25

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал популизмом предложение использовать бродячих собак для прочёсывания минных полей на спецоперации. По его словам, такая инициатива не является реальной помощью фронту.