Депутат Картаполов раскритиковал идею отправлять бродячих собак на фронт
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал популизмом предложение использовать бродячих собак для прочёсывания минных полей на спецоперации. По его словам, такая инициатива не является реальной помощью фронту.
Как сообщает Telegram-канал Daily Storm, ранее депутат Борис Мельниченко утверждал, что ничейные собаки могли бы быть полезны бойцам, и внёс это предложение при обсуждении законопроекта об умерщвлении безнадзорных животных. Картаполов подчеркнул, что собаку нужно дрессировать и готовить к выполнению задач, а просто отправлять на фронт животное бессмысленно.
Парламентарий добавил, что знает владельцев питомников, которые безвозмездно или за символическую плату помогают готовить собак для службы и могли бы оказывать реальную поддержку армии.
