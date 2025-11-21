В Подмосковье спасли попавшего в капкан кота

21 ноября 2025, 09:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кота, попавшего в капкан передней лапой, спасли специалисты участковой ветеринарной лечебницы в Красноармейске. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Пострадавшее животное заметили на одной из улиц города и отнесли в ветклинику неравнодушные жители. Обследование показало серьёзные повреждения: капкан пережал три пальца на лапке, а при попытке освободиться кот частично содрал с них кожу.





«Для спасения жизни кота ветеринары решились на ампутацию пострадавших пальцев. Из-за обширной зоны повреждения мягких тканей оперативное вмешательство требовало высочайшей точности и профессионализма», — говорится в сообщении.