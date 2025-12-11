Депутат Казахстана заявила о необходимости увеличить прямые рейсы с Татарстаном
Между Казахстаном и Татарстаном нужны более частые и регулярные прямые авиарейсы. Об этом заявила сенатор Нурия Ниязова.
В беседе с корреспондентом «Татар-информа» она отметила, что логистические связи между странами требуют дальнейшего развития, несмотря на уже сформировавшиеся туристические и образовательные потоки.
Ниязова подчеркнула, что из Казахстана в Россию, включая Татарстан, регулярно летают студенты и их родственники, поэтому увеличение числа авиарейсов является актуальной задачей. Она также отметила необходимость улучшения железнодорожного сообщения между республиками.
Как уточнила сенатор, вопрос транспортного взаимодействия обсуждался на межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и Сената Казахстана, и уже протокольно закреплён, что гарантирует его последующее решение. Конкретные сроки пока не называются, но, по словам Ниязовой, работа над этим направлением должна быть проведена в ближайшее время.
