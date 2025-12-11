В Роспотребнадзоре высказались о неуязвимом и сверхагрессивном вирусе-мутанте
Сообщения о вспышке «нового», «сверхагрессивного», «мутировавшего» и «невосприимчивого к вакцинации» штамма гриппа в России не соответствуют действительности. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По ее данным, число госпитализаций, связанных с тяжелым течением гриппа, не выросло ни в одном регионе страны. Надзорное ведомство направило официальный запрос изданию, которое распространило эти сведения, с требованием назвать их источник.
Вероятно, речь идет о телеграм-канале Baza. Там писали, что в стране зафиксировали внезапный рост заболеваемости гриппом, прививки против которого якобы не помогают.
