В Роспотребнадзоре высказались о неуязвимом и сверхагрессивном вирусе-мутанте

11 декабря 2025, 17:29

Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышке «сверхагрессивного» гриппа в России

Фото: iStock/fizkes

Сообщения о вспышке «нового», «сверхагрессивного», «мутировавшего» и «невосприимчивого к вакцинации» штамма гриппа в России не соответствуют действительности. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.