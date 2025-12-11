Около 300 пассажиров 15 часов не могут вылететь в Хургаду из-за задержки рейса

11 декабря 2025, 15:39

Фото: iStock/Chalabala

Рейс EgyptAir из Москвы в Хургаду задержали уже более чем на 15 часов, из-за чего почти 300 пассажиров, включая маленьких детей, вынуждены спать в зале ожидания аэропорта Домодедово. Люди жалуются на отсутствие информации и минимальную помощь от авиакомпании.