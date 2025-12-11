Около 300 пассажиров 15 часов не могут вылететь в Хургаду из-за задержки рейса
Рейс EgyptAir из Москвы в Хургаду задержали уже более чем на 15 часов, из-за чего почти 300 пассажиров, включая маленьких детей, вынуждены спать в зале ожидания аэропорта Домодедово. Люди жалуются на отсутствие информации и минимальную помощь от авиакомпании.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пассажиры прибыли в Домодедово вечером накануне, планируя вылететь в 01:15. Однако вылет неоднократно переносили, а представители EgyptAir перестали отвечать на сообщения. После обещаний приехать в аэропорт авиапредставители сообщили, что делать этого не будут.
За долгие часы ожидания перевозчик предоставил лишь ваучеры на 700 рублей, в то время как минимальная стоимость горячего питания в терминале начинается примерно от 1400 рублей. Многие семьи с детьми были вынуждены спать на полу и креслах. Пассажиры также заявляют, что не могут получить багаж, который уже был сдан при регистрации.
Сейчас людям обещают вылет в 16:50. В аэропорту подтверждают, что ранее действовали ограничения на полёты, которые были сняты около 11 утра, однако причины длительной задержки рейса компания не уточняет.
