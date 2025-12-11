В США забастовка сотрудников Starbucks стала крупнейшей в истории сети
В США к забастовке работников Starbucks присоединились сотни новых сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюз.
Теперь в акции участвуют свыше 180 точек Starbucks в 130 городах. Организаторы подчёркивают: расширение забастовки — реакция на действия руководства, которое, по их словам, занимает жёсткую позицию в отношении профсоюзов. Акция стала крупнейшей в истории компании.
Участники требуют заключить коллективный договор, гарантирующий справедливую оплату труда, устойчивый график и безопасные условия на рабочих местах. Слоган забастовки — «Нет контракта — нет кофе!» — стал главным лозунгом протестующих.
Стачка может продолжиться, если компания не начнёт переговоры. Starbucks официально заявляет о готовности к диалогу, но обвинения в нарушениях отвергает.
