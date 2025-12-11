Депутат Коломейцев обвинил Минфин в работе на самых богатых

11 декабря 2025, 15:19

Фото: iStock/ArtemSam

Первый замруководителя фракции КПРФ раскритиковал налоговую и бюджетную политику, заявив, что при росте доходов банковской системы большинство граждан остаются без сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».





Во время парламентских слушаний о законодательном регулировании сферы отдыха и оздоровления детей Коломейцев отметил, что по итогам года все отрасли ушли в минус, кроме банковской системы, которая показала прибыль около четырех триллионов рублей.



Он также обратил внимание на текущую налоговую политику: при росте НДС и налога на прибыль и снижении ключевой ставки до 16,5% большинство граждан остаются без сбережений. По его словам, на депозитах ЦБ находится 120 триллионов рублей, из которых 68 триллионов — у частных лиц, а 73% граждан не имеют средств даже на неделю.





«Это к тому, что вы работаете на самых богатых», — подчеркнул депутат.