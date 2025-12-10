В России предложили выплачивать деньги за рождение ребенка в новогоднюю ночь
Выплата родителям детей, родившихся в новогоднюю ночь, может стать новой мерой поддержки в условиях демографического спада. Об этом «Абзацу» рассказал общественный деятель Вадим Попов, предложив закрепить инициативу на федеральном и региональном уровнях.
По его словам, государству следует установить разовые выплаты: 20 тысяч рублей из федерального бюджета и 10 тысяч — из регионального. Он считает, что такой шаг продемонстрирует готовность властей реагировать на ухудшение демографической ситуации и усиливающееся финансовое давление на семьи.
Попов отметил, что даже единоразовая помощь способна облегчить нагрузку на родителей в период праздников и станет символическим проявлением внимания государства к семейной политике.
Читайте также: