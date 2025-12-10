В России предложили выплачивать деньги за рождение ребенка в новогоднюю ночь

10 декабря 2025, 08:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Выплата родителям детей, родившихся в новогоднюю ночь, может стать новой мерой поддержки в условиях демографического спада. Об этом «Абзацу» рассказал общественный деятель Вадим Попов, предложив закрепить инициативу на федеральном и региональном уровнях.