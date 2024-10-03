Депутат Колунов объяснил необходимость ответственности для родителей квадроберов

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Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.
«Всегда на праздники, утренники дети наряжались в костюмы животных, героев мультиков и т. д. Но то, что происходит сегодня, доходит до крайности. Дети ассоциируют себя с животными. Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак «выгуливают» на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем неокрепшие наши дети. Появилась новая зараза. И мы с ней справимся!» — прокомментировал в беседе с RT Колунов.
Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков также поддержал такую инициативу.
«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по СШАу гуляет», — приводят «Известия» сообщение Пушкова.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступала с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов.
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Мелисса Тимофеева