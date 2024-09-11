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Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

11 сентября 2024, 07:12
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Об этом информирует РИА Новости.
Косихина выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.

По её словам, опасность возникает только тогда, когда субкультура выходит за пределы общественных норм. Она подчеркнула необходимость того, чтобы молодёжь больше увлекалась спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.



В то же время Косихина отметила, что формы субкультуры, такие как квадроберы, которые могут травмировать психику и привести к трагическим последствиям, следует запрещать.

По ее словам, это движение появилось в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Она пояснила, что чаще всего представителями указанной субкультуры выступают подростки. Они лают как собаки, ходят на четвереньках и кусают людей.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что такое явление можно назвать деградацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#собаки
#движение
#подростки
#опасность
«Абсолютный ужас»: Теракт 11 сентября и гибель башен-близнецов глазами журналистов
11 сентября 2024, 06:00

Фото: istockphoto/ e-crow

События, которые произошли 11 сентября 2001 года, навсегда изменили мир. Нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке шокировало миллионы людей по всему миру. Но для журналистов, чья задача донести информацию до общественности, этот день стал испытанием, изменившим профессиональный путь.
На месте трагических событий, самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, работали журналисты со всего мира, включая российские СМИ. Воспоминания журналистов о работе 11 сентября 2001 года читайте в материале «Радио 1»

Теракт 11 сентября глазами журналистов

«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови»

В тот страшный день на Манхэттене находились корреспонденты ТАСС Юрий Кирильченко и Алексей Бережков.

«Преобладали два цвета – светло-серый и красный, бетонной пыли и крови. Плакал полицейский, который спасал людей, но вдруг сам оказался беспомощным, потому что упавшая глыба похоронила его спасательное снаряжение», – описывал воспоминания Юрий Кирильченко.
У автора этих строк, который работал на месте трагедии 9/11 весь день, не выдержало сердце. За Кирильченко выехали коллеги, когда журналист пожаловался на головную боль и перестал выходить на связь.
Фото: istockphoto/ Audley C Bullock

«В телефоне не слова, а хрип»

Задача по запечатлению переживаний всего мира стала для журналистов и моральным испытанием.

«Я понял, что что-то странное. Спросил, что случилось. "Знаешь, я просто устал, я чуть-чуть отдохну, голова болит", – сказал Юрий. <…> Стемнело, Юра уже почти не отзывался. В очередной раз звоню Юре, а в телефоне уже не слова, а хрип», – рассказывал Алексей Бережков.

«Такой стресс, просто не выдержало сердце»

Когда Бережнев нашел коллегу, Кирильчекно был на улице и уже не мог говорить. Работавшие на месте врачи сказали, что у него что-то с сердцем и отправили на скорой в больницу.

«До госпиталя я дошел. Там уже нашел супругу Юры. Ну так вот, у него разрыв аорты. Это был такой стресс, просто не выдержало сердце. Операция шла часов семь или восемь. Ее провели успешно. После этого он отошел», – вспоминал Бережков.

«Он сгорел, когда башня обрушилась»

Журналисты продолжали работать, даже видя гибель коллег. Вспоминая эти события, корреспонденты говорят о том, как трудно было сохранять спокойствие и объективность в таких стрессовых условиях. Но именно в такие моменты профессионализм и человечность сливаются воедино.

«Но на этой башне находился сотрудник телекомпании CBC. Он координировал спутниковую связь. Он сгорел, когда башня обрушилась. Он первым передал, что это огромный пассажирский самолет случайно попал в башню. Потом уже пошли агентства, потому что рядом находились офисы Associated Press, CNN», – вспоминает Евгений Пискунов, собкор РТР, который в тот момент работал на крыше телеканала CBC, в трех километрах от башен-близнецов.
На той крыше Евгений Пискунов провел два дня, освещая события теракта.

«Абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди»

Городские пейзажи Манхэттена запомнились журналистам кадрами падающих на землю башен, и гибелью людей.

«Когда я видел, как люди выпрыгивают из окон, думал, какой абсолютный ужас и беспомощность ощущали эти люди. Я думал о том, через какие муки они прошли, чтобы решиться на подобное. Это разбивало мне сердце. <…> Я видел, как из башен выходят окровавленные люди. Это было похоже на кино. Все казалось каким-то нереальным», – вспоминал Джонатан Вахтел, продюсер Fox News
Во время теракта 11 сентября сотрудники СМИ не просто передавали события, а видели своими глазами, как мир менялся в одно мгновение. Для журналистов этот день стал не только профессиональным испытанием, но и личной трагедией.

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Мужчина без пениса рассказал, как занимается сексом с женой
11 сентября 2024, 04:20

Фото: istock/tuaindeed

33-летний мужчина, потерявший пенис в результате мотоциклетной аварии, поделился подробностями своей сексуальной жизни и отношениями с женой. Об этом он рассказал на форуме Reddit.
По его словам, четыре года назад в результате аварии с пикапом и повреждениям паховой области ему пришлось ампутировать половой орган. Первоначально, после операции, он столкнулся с серьезными психологическими трудностями.

«Первый год был особенно тяжелым. Я чувствовал, что потерял свою мужскую идентичность и не хотел продолжать отношения с женой. Мне было сложно смотреть на нее», — признался он.
Со временем мужчина смог адаптироваться к новым условиям и начать искать пути сохранения своей интимной жизни. Он рассказал, что с поддержкой супруги и профессиональной помощью смог найти новые способы близости и сохранить их брак.

Ранее сексолог Шантель Оттен поделилась информацией о новом тренде в интимной сфере — секс-медитации, которая набирает популярность среди поклонников осознанной близости. В интервью для Fashion Journal она рассказала о ключевых аспектах этой практики.

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Иван Постный 11 сентября: почему в этот день нельзя мыть голову и ходить в магазин
День Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечают православные 11 сентября
11 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ Newlander90

11 сентября православные христиане отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве, который предшествовал Иисусу Христу и крестил Его в реке Иордан.
О корнях, истории, традициях и приметах праздника Иоанна Предтечи 11 сентября читайте в материале «Радио 1».

Иван Постный — история праздника, традиции и обычаи

Иоанн открыто обличал грехи царя Ирода, который жил с женой своего брата. На пиршестве, во время танца Саломеи, Ирод пообещал исполнить любое ее желание. Под влиянием матери Иродиады Саломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод, не желая нарушать клятву, выполнил ее просьбу, и так Иоанн принял мученическую смерть.

В этот день верующие вспоминают о стойкости Иоанна и его преданности Богу. Нужно готовить только постные блюда, так как церковь предписывает соблюдать строгий пост. Поэтому в народе день Иоанна Предтеча назвали Иван Постный. Люди старались избегать конфликтов и негативных эмоций, чтобы не привлекать беды. Считается, что в этот день негативные действия могут привести к неудачам.
Фото: istockphoto/ istockphoto/ Matej Zavec

Приметы на 11 сентября

На 11 сентября существует множество народных примет. Считалось, что в этот день наступала климатическая осень. Существовала поговорка: «Иван Постный пришёл, лето красное увел».
  • Если в этот день идет дождь, зима будет холодной и снежной.
  • Утренний туман предвещает хороший урожай.
  • Если на Иоанна Постного много рябины — зима будет суровой.
  • Гром гремит – осень будет теплая.
  • Журавли улетают – скоро похолодает.
Эти приметы помогали людям ориентироваться в погоде, предсказывать изменения в природе и готовится к зиме.

Что можно делать в день Ивана Постного 11 сентября

  • Чем больше добрых дел сделано, тем лучше пройдет год.
  • Рекомендовали собирать лекарственные травы, которые в этот день приобретали особые целебные свойства.
  • Покупки в этот день считались удачными.
  • Доброй приметой было взять в дом собаку или кошку. Особенно удачу во всех делах приносили бездомные животные.
  • Благоприятный день для учебы и получения новых знаний
Фото: istockphoto/ Yana Tatevosian

Чего нельзя делать на Ивана Постного 11 сентября

На Ивана Постного не следует заниматься тяжелой физической работой или начинать новые дела. Много поверий было связано с усекновением головы.
  • Чтобы не навлечь беду, предки старались не пользоваться ножом.
  • Считалось, что нельзя есть круглые предметы, такие как яблоки. Не стоит также печь круглый хлеб.
  • Нельзя было устраивать шумные праздники и петь, чтобы не спугнуть удачу.
  • На Руси не устраивали ярмарки. В современном мире стоит отказаться от походов в магазин или на рынок. Лучше приобрести продукты до или после 11 сентября.
  • Нельзя мыть в этот день голову — вода всю молодость заберет.
  • Незамужним девушкам не стоит доделывать дела за матерью – просидят под маминым крылом в безбрачии, считали предки.
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи – это не только важное событие в православном календаре, но и возможность попросить святого о помощи в укреплении семейных уз. Приметы и традиции, связанные с этим днем, помогают сохранить связь с природой и предками.

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#праздник
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#традиции
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В Подмосковье за выходные выявили 20 нарушений лесного законодательства
10 сентября 2024, 22:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В прошедшие выходные, 6-8 сентября лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области вместе с сотрудниками полиции и МЧС проконтролировала соблюдение лесного законодательства в лесах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Контроль проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, а также там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Усиление патрулирований связано с тем, что с 6 по 12 сентября во всех подмосковных лесах ввели ограничения на пребывания граждан в лесах из-за пожарной опасности.
«За три дня проведено 362 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 20 нарушений лесного законодательства, по ним составлено девять протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как напомнили в ведомстве, за действия, которые привели к лесному пожару, последует уголовная или административная ответственность. Это может быть лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

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На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
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#евгений агулов
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#подмосковье
#московская область
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Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом и очень умным человеком
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Путин очень умный человек и джентльмен
10 сентября 2024, 22:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин очень умный человек и джентльмен. Об этом 10 сентября заявила Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I СПбГУ.
«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», – сказала Кнайсль на площадке выставки «Мой Петербург»

Именно деловые качества Путина позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом», считает экс-глава австрийского МИДа.
«Когда я думаю о том, какой Россия была в конце 90-х годов, я ощущаю, что очень уважаю человека, который смог так изменить страну», – заявила Кнайсль.

Карин Кнайсль была главой МИД Австрии в 2017–2019 год. В июле 2022 года дипломат эмигрировала из Австрии из-за угроз убийством в ее адрес. В 2023 году она переехала жить в Санкт-Петербург.

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#россия
#мид
#дипломат
#путин
#петербург
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Волонтёры экоцентра Истры за год отправили на переработку 10 тонн вторсырья
10 сентября 2024, 22:15

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Активисты «Экодома ЖК Новоснегиревский» села Рождествено городского округа Истра за год передали компании-заготовителю на переработку 10 тонн пригодного вторсырья. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
«Всего передано макулатуры порядка 6 тыс. кг, пластика – более 1,3 тыс. кг, стеклотары — 5 тонн. Были также редкие фракции: дезодоранта, фольга, пробки и крышечки. Лампочки, батарейки, фильтры передавались в больших объёмах на площадки проекта «Мегабак» и «Леруа Мерлен», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в среднем в месяц объём принятого от жителей вторсырья был не менее 30 кубометров. Проект отметил первый год работы. Как отмечают сами волонтёры, они обязательно продолжат доброе начинание.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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#экология
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#мусор
#отходы
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В США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса
Два штата США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса ВЭЛ
10 сентября 2024, 22:04

Фото: iStock/peterschreiber.media

Жителей двух штатов США призвали оставаться дома в вечернее время из-за распространения редчайшего вируса, переносимого комарами. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о штатах Массачусетс и Вермонт. Во втором начали переносить запланированные массовые мероприятия в связи с риском заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Заболевание переносится лошадями, а разносчиками являются комары.

При попадании в организм примерно в 30% случаев вирус может вызвать отёк мозга и даже летальный исход.

Такой вирус встречается крайне редко, однако в прошлом году одного мужчину спасти не удалось. По внутренней статистике в стране в среднем в год фиксируется 11 случаев заражения ВЭЛ.

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#заболевания
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Россиянам раскрыли, как безопаснее всего купить подержанную машину
Автоблогер Булкин рекомендовал обратиться к подборщику при покупке авто
10 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Автоблогер Александр Булкин заявил, что для более безопасной покупки подержанного автомобиля лучше всего обратиться к подборщику, который поможет купить качественную машину.
«Полностью избежать неприятностей поможет специальный человек — подборщик. Его услуги не относятся к бюджетным и зависят от стоимости автомобиля, но покрыть эти расходы можно будет, сбросив стартовую цену подержанного авто. Профессионал сможет обнаружить все недостатки и дать своё независимое мнение, вплоть до того, что признает машину непригодной для езды», — пояснил в беседе с NEWS.ru Булкин.

Ранее руководитель маркетплейса, автоэксперт Сергей Буров заявил, что перед осенним сезоном лучше провести проверку технического состояния автомобиля.

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Глава поселения в Новой Москве неожиданно умер после победы на выборах
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Гасанов выиграл на выборах и умер
10 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно умер после победы на недавно завершившихся выборах. О произошедшем сообщили на сайте поселения.
Отмечается, что политика не стало во вторник, 10 сентября.

Причина смерти не разглашается.

Заместитель Гасанова Вадим Крылов описал его как очень хорошего руководителя, с которым он общался много лет. Он рассказал, что Гасанов длительное время занимал пост главы поселения. За это время Воскресенск преобразился: была благоустроена набережная, проведён капитальный ремонт в доме культуры, открылись дополнительные кружки и секции для детей.

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