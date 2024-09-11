Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

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Сенатор Наталия Косихина выступила с предложением о запрете в России субкультуры квадроберов. Об этом информирует РИА Новости.
Косихина выразила убеждение, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной как для себя, так и для окружающих.
По её словам, опасность возникает только тогда, когда субкультура выходит за пределы общественных норм. Она подчеркнула необходимость того, чтобы молодёжь больше увлекалась спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
В то же время Косихина отметила, что формы субкультуры, такие как квадроберы, которые могут травмировать психику и привести к трагическим последствиям, следует запрещать.
По ее словам, это движение появилось в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Она пояснила, что чаще всего представителями указанной субкультуры выступают подростки. Они лают как собаки, ходят на четвереньках и кусают людей.
Ранее священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что такое явление можно назвать деградацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По её словам, опасность возникает только тогда, когда субкультура выходит за пределы общественных норм. Она подчеркнула необходимость того, чтобы молодёжь больше увлекалась спортом и образовательными занятиями, которые не вредят психике и здоровью окружающих.
В то же время Косихина отметила, что формы субкультуры, такие как квадроберы, которые могут травмировать психику и привести к трагическим последствиям, следует запрещать.
По ее словам, это движение появилось в России в результате следования молодежи популярным негативным трендам. Она пояснила, что чаще всего представителями указанной субкультуры выступают подростки. Они лают как собаки, ходят на четвереньках и кусают людей.
Ранее священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев рассказал, что такое явление можно назвать деградацией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова