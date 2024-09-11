Сенатор Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов

События, которые произошли 11 сентября 2001 года, навсегда изменили мир. Нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке шокировало миллионы людей по всему миру. Но для журналистов, чья задача донести информацию до общественности, этот день стал испытанием, изменившим профессиональный путь.