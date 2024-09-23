«Оградить от извращенцев»: Член ОП рассказал о наказании за чайлдфри

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Правительство поддержало законопроект о наказании за «пропаганду чайлдфри» и «отказа от деторождения», сообщили в ТАСС. Оно будет аналогичным тому, которое предусмотрено за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола».
Член общественной палаты РФ, один из авторов законопроекта Павел Пожигайло в беседе с «Радио 1» сообщил, что все подобные технологии, пришедшие к нам из США, являются продуктами социальной инженерии.
Он добавил, что все эти формулы придуманы умными людьми, которые хотят взять под свой контроль российское население.
По его словам, задача идеологий, пропагандирующих аборты, прерывания беременностей, сексуальное воспитания, переодевание в зверюшек, ЛГБТ* — сократить численность населения и заменить его мигрантами, потому что в такой ситуации страну легко будет поставить в зависимое состояние.
Известно, что за пропаганду «чайлдфри» и «отказа от деторождения» будут накладываться штрафы. Для физических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 4 миллионов.
Павел Пожигайло уточнил, что штрафы предполагаются только на первом этапе.
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«Надо понимать, что все эти технологии чайлдфри, квадроберы, «синие киты» — это все технологии не российского производства. А дальше как в Винни-Пухе: я живу не спроста; если есть пчелы, значит, есть мед. Все эти технологи пришли ровно из одного места — США. Там это все разрабатывалось. И называется это — социальная инженерия , в которую подключены серьезные институты, например, кинематограф — это герои, фильмы, аниме. Задача этой инженерии — сокращение численности российского населения», — сказал эксперт.
Он добавил, что все эти формулы придуманы умными людьми, которые хотят взять под свой контроль российское население.
«И ЛГБТ*, и чайлдфри, и в целом «мое тело — мое дело» — все эти мемы и формулы разрабатывались очень умными людьми, которые в системе уже дали нам коэффициент рождаемость один к четырем. Соответственно, на миллион человек в год мы на сегодняшний день убываем. Недавно приезжал один итальянец, который 20 лет проработал в Голливуде как сценарист, он и рассказал про все эти технологии сокращения численности населения прежде всего России, потому что большая территория, богатая ресурсами», — объяснил автор законопроекта.
По его словам, задача идеологий, пропагандирующих аборты, прерывания беременностей, сексуальное воспитания, переодевание в зверюшек, ЛГБТ* — сократить численность населения и заменить его мигрантами, потому что в такой ситуации страну легко будет поставить в зависимое состояние.
«Это все только кажется безобидным. Мода, например, еще одна деструктивная идеология — девочки одеваются картофельными безразмерными мешками, а у мальчиков наоборот более обтягивающая одежда. Идет размывание женского и мужского отличия. Это все система, идеологический вызов, результатом которого, к сожалению, становится рождаемость. В этом году мы не дотянем до миллиона, а абортов два миллиона. Мы как-то должны взбодриться, очнуться и трезво оценить эту историю. Это не шутки», — подчеркнул собеседник.
Известно, что за пропаганду «чайлдфри» и «отказа от деторождения» будут накладываться штрафы. Для физических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 4 миллионов.
Павел Пожигайло уточнил, что штрафы предполагаются только на первом этапе.
«Дальше в зависимости от того, насколько можно свернуть эту идеологию. Наша идея заключалась в том, чтобы не только штрафы, а человек, который привлекался по этой статье даже административно, имел запрет на профессию. В трудовом кодексе параллельно должны быть поправки, что такой человек не может быть учителем в школе, полицейским или няней. Нужно оградить детей от этих извращенцев», — заключил член общественной палаты РФ.
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Анастасия Бондарева