Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«Чудеса имеют свойство сбываться, особенно в такой волшебный праздник, как Новый год. Мне поручена миссия передать тебе подарок от Деда Мороза – гитару, чехол для неё и принадлежности к ней», – сказала Нагорная во время встречи со школьницей.Зампред также вручила девочке сладкий подарок и пожелала ей успехов в учёбе и творчестве.
Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.
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