Депутат Терюшков исполнил мечту подростка из ДНР о смартфоне

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Данил обязательно получит подарок от Деда Мороза. Конечно же, мы порадуем ребёнка новым телефоном, который он заказал. Практически десять лет дети Донбасса живут под непрекращающимися обстрелами, и мы должны хотя бы раз в год на самый долгожданный праздник исполнять желания наших детей», – сказал Терюшков.
Благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в России с 2018 года. Каждый может подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, ребята из семей военнослужащих, участников СВО и проживающие в новых регионах. За пять лет существования акции удалось исполнить желания более 106 тыс ребят.
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