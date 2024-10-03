Депутат Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов

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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей-квадроберов, в том числе привлекать их к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав. Он направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
«Прошу содействовать в запрете движения «квадробинг» и разработать меры ответственности по этому вопросу, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной или уголовной ответственности», – написал Колунов в обращении, фрагмент которого приводит РИА Новости.По словам парламентария, в России отмечается резкий рост случаев квадробинга, а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей. Как заявил Колунов, в России с её высокими семейными ценностями и приоритетом института традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.
«Дети изображают кошек и собак и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Таких видео много. Как и в случае с ЛГБТ*, эта напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже справились, законодательно запретили её, справимся и со второй», – уверен Колунов.Квадробинг – популярное направление у детей, подражающих поведению животных. В интернете распространяются кадры, на которых дети едят корм для домашних животных, надевают маски кошек или собак, бегают на четвереньках.
*движение запрещено в России
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Лора Луганская