Симоньян высказалась о квадроберах

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в своем Telegram-канале об общественном резонансе вокруг квадроберов.
Симоньян назвала данную субкультуру маловажной темой и призвала перестать ее постоянно обсуждать. Главред RT упомянула недавний скандал вокруг певицы Mia Boyka, которую многие обвинили в оскорблении на ее концерте девочки-квадробера.
Симоньян также обратила внимание на предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись этой субкультурой. По ее словам, на сегодняшний день у России «есть дела поважнее».
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