В Совфеде одобрили введение ответственности для родителей детей-квадроберов

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Государство не должно поддерживать добровольную деградацию личности. Так глава комиссии Совфеда Алексей Пушков прокомментировал инициативу о введении в России ответственности для родителей детей-квадроберов.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.
Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав.
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«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав.
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Элина Позднякова