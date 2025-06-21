Депутат Колунов: за сбор краснокнижных грибов могут оштрафовать на 1 млн рублей

21 июня 2025, 04:12

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Российским гражданам за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.







«Так за сбор краснокнижных грибов грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет» — цитирует депутата агентство РИА Новости.