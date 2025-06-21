Депутат Колунов: за сбор краснокнижных грибов могут оштрафовать на 1 млн рублей
Российским гражданам за сбор краснокнижных грибов может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Так за сбор краснокнижных грибов грозит штраф на сумму до одного миллиона рублей или заключение на срок до четырех лет» — цитирует депутата агентство РИА Новости.
Колунов напомним, что соответствующий закон был вступил в силу в октябре 2023 года. До этого гражданам за умышленный сбор краснокнижных грибов грозило значительно меньшее наказание. Теперь нарушение может пресследоваться уголовной ответсвенностью, вплоть до тюремного заключения.
Наказание можно получить за сбор и за покупку таких грибов. Уже за это штраф вырастает до полутора миллионов, а лишение свободы до пяти лет. Если сбор происходит группой лиц или с использованием служебного положения, то тогда преступников могут оштрафовать уже на три миллиона. При этом срок лишения свободы вырастает до девяти лет.