«Опэн вэ доооо энд ю хеэ»: Екатеринбург опередил новый языковой закон
Песня Селин Дион покорила Екатеринбург новой версией
Караоке в Екатеринбурге удивили участников переводом иностранных текстов на кириллицу. Например, знаменитая фраза из песни Селин Дион «My Heart Will Go On» отображалась как «Опэн вэ доооо энд ю хеэ ин май хад».
Как информирует Baza, организаторы сами внедрили такую практику, хотя новый закон о защите русского языка вступит в силу только в 2026 году.
Похожие шаги предпринимались и раньше: в 2013 году названия импортных лекарств дублировали кириллицей на упаковке, а с 2007 года реклама, по возможности, избегает иностранных слов. Видео опубликовал паблик «Свет. Екатеринбург».
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