В российском региона подростка осудили за подготовку к массовому убийству
В Тюменской области суд вынес вердикт подростку, который собирался совершить массовое убийство в школе. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщает, что юношу отправили в воспитательную колонию на 4 года.
По данным следствия, несовершеннолетний планировал совершить массовое убийство учеников и сотрудников школы в период с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года. Для подготовки к преступлению он основательно изучал в интернете информацию о произошедших подобных случаях. Но довести замысел до конца он не смог в связи с тем, что о его намерениях узнали сотрудники правоохранительных органов.
Тобольский районный суд приговорил подростка к четырем годам воспитательной колонии по статье о покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью. Известно, что злоумышленник был сторонником субкультур, пропагандирующих нарушение законодательства Российской Федерации.
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