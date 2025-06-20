В российском региона подростка осудили за подготовку к массовому убийству

20 июня 2025, 21:15

Тюменский подросток осуждён за подготовку к массовому убийству в школе

Фото: Istock/Rattankun Thongbun

В Тюменской области суд вынес вердикт подростку, который собирался совершить массовое убийство в школе. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщает, что юношу отправили в воспитательную колонию на 4 года.