Велосипедист из Реутова Артур Хусаинов проедет 10 тыс. км. до Владивостока

20 июня 2025, 22:06

оригинал Фото: личный архив Артура Хусаинова

Житель Реутова Артур Хусаинов отправился в путешествие на велосипеде во Владивосток. Ему предстоит преодолеть 10 тыс. км. Велосипедист уже побывал в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане. Маршрут проходит по федеральным трассам и по грунтовым дорогам через разные климатические зоны.







«Мечта проехать на велосипеде из Москвы до Владивостока зародилась у меня давно, а до этого я два раза путешествовал до Уфы. Проехал уже в районе 1,4 тыс. км. Я к этому готовился длительное время. С января у меня – режим по подготовке. Отображаю всё в своем дневнике в Telegram-канале, за мной следят люди», – рассказал велосипедист в эфире «Радио 1».

Фото: личный архив Артура Хусаинова



«Я уже седьмой день в пути и практически каждый день попадаю под дождь, но приходится ехать. Это самое сложное – психологически выдерживать давление погоды и встречный ветер. Погода тормозит процесс. Я себя готовил к летней жаре, но получается, что приходится постоянно надевать два – три слоя одежды. Прохладно, ветер, дождь – это главная трудность. Мысли только об одном – где остановиться, поспать, как выжить. Погода не даёт расслабиться, но я пытаюсь, хотя пока не очень получается», – посетовал Хусаинов.

Фото: личный архив Артура Хусаинова



«Это гравийный байк, созданный для путешествий. Есть крепление для сумок, для передней вилки, крепление под багажник. Плюс поставлены колёса с антипрокольным слоем, износостойкая резина», – отметил собеседник «Радио 1».

«Можно есть то же самое, но всегда с собой возить сухой паёк, сублиматы, которые можно в экстренной ситуации заварить кипятком и съесть. А так стараюсь питаться по пути, заранее ищу по дороге столовые. Заеду, поем хорошенько, закину с собой питательные батончики и еду дальше», – поделился Артур.

Фото: личный архив Артура Хусаинова



«В своём ТГ-канале, который называется «Дневник сильнейшего», могу скинуть, например, кружок. Можно подписаться, прокомментировать, я всем отвечаю, ставлю лайки. У меня есть с собой экшн-камера, на которую я веду съёмку и по возможности монтирую, как прошёл день. Все поддерживают меня, и это очень приятно. Кстати, была неожиданная встреча. В одном населённом пункте заехал в столовую, и там девочки меня узнали. Они на меня подписаны. Мы сфотографировались. Я был в полной растерянности. Это было приятно и неожиданно», – рассказал Артур Хусаинов.