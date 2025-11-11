Депутат Кошелев назвал самый простой способ защиты от аферы с жильем

11 ноября 2025, 08:16

Фото: iStock/JuYochi

Пожилые люди и уязвимые граждане часто становятся жертвами мошенников. Чтобы защитить недвижимость, существуют несколько эффективных юридических механизмов. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поделился полезными советами, пишет ТАСС.