Депутат Кошелев назвал самый простой способ защиты от аферы с жильем
Пожилые люди и уязвимые граждане часто становятся жертвами мошенников. Чтобы защитить недвижимость, существуют несколько эффективных юридических механизмов. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поделился полезными советами, пишет ТАСС.
Один из самых простых способов — подать заявление в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуги. Это позволит установить запрет на любые сделки с недвижимостью без личного участия собственника. В результате аферисты не смогут провести сделку по доверенности.
Если пожилой человек нуждается в уходе, можно заключить договор пожизненного содержания с иждивением. Также, если гражданин признан недееспособным, стоит оформить опеку. Это лишит его права самостоятельно распоряжаться своей собственностью, что значительно снизит риск мошенничества.
