Россиян предупредили об активизации мошенников в период скидок «черной пятницы»
В период скидок «черной пятницы» мошенники активно ищут новых жертв, приспосабливая схемы обмана под массовый поток покупателей. Такое предупреждение в беседе с РИА Новости сделал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Напомним, что «черная пятница» в 2025 году продлится с 28 ноября по 1 декабря.
Депутат отметил, что одной из распространенных уловок аферистов становится создание фальшивых интернет-магазинов с привлекательными скидками, где товары либо не отправляют, либо присылают подделки.
«Обязательно проверяйте наличие юридической информации, реальные контакты и отзывы на независимых площадках, прежде чем вводить платёжные данные», — посоветовал Немкин.Также злоумышленники активно используют фишинговые рассылки и SMS от имени известных ритейлеров. Жертвам поступят привлекательные предложения на «купоны», а также различные просьбы «подтвердить заказ».
Переходить по ссылкам из подобных сообщений не стоит — скорее всего, это обман. Для проверки достоверности оповещения лучше зайти на сайт продавца через поисковик или приложение.
Немкин подчеркнул, что мошенники часто применяют методы психологического давления, заставляя жертв действовать импульсивно. Они всегда предлагают «акции», которые якобы очень ограничены по времени.
Чтобы не стать жертвой аферы, покупки в период распродаж надо совершать спокойно и вдумчиво. При малейшем сомнении в безопасности операции Немкин рекомендует отказаться от сделки.