Россиян предупредили об активизации мошенников в период скидок «черной пятницы»

11 ноября 2025, 04:34

Депутат Немкин: Мошенники вновь активизируются в период скидок «черной пятницы»

Фото: iStock/William_Potter

В период скидок «черной пятницы» мошенники активно ищут новых жертв, приспосабливая схемы обмана под массовый поток покупателей. Такое предупреждение в беседе с РИА Новости сделал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





Напомним, что «черная пятница» в 2025 году продлится с 28 ноября по 1 декабря.



Депутат отметил, что одной из распространенных уловок аферистов становится создание фальшивых интернет-магазинов с привлекательными скидками, где товары либо не отправляют, либо присылают подделки.





«Обязательно проверяйте наличие юридической информации, реальные контакты и отзывы на независимых площадках, прежде чем вводить платёжные данные», — посоветовал Немкин.