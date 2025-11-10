Москвичей предупредили о небольшом снеге на предстоящих выходных
Синоптик Позднякова: в предстоящие выходные в Москве ожидается небольшой снег
В субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, в столичном регионе ожидается мокрый снег с дождём. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, 15 ноября температура составит 0…+5 °С, а снег не будет интенсивным и не сформирует устойчивый покров.
«Речь идет лишь об отдельных частичках мокрого снега, которые многие люди могут даже не заметить. Это совершенно не похоже на ситуацию с хлопьями мокрого снега, когда хотя бы на несколько часов образуется снежный покров», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что на текущей неделе установится тёплая погода, превышающая климатическую норму на 3-5 °С.
«В ночные часы в понедельник минимальное значение температуры в Москве +3...+5 °С, по области — +1...+6 °С. В дневные часы в Москве +5...+7 °С, по области — +3...+7 °С. Каких-то существенных осадков не ожидается, а по области возможен местами слабый дождик», — рассказал Ильин.
Он добавил, что в среду в Подмосковье немного похолодает, а в Москве температура сохранится на уровне +6...+8 °С. Ильин уточнил, что ночные морозы в столичном регионе стоит ожидать с 15-16 ноября.