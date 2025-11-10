Москвичей предупредили о небольшом снеге на предстоящих выходных

10 ноября 2025, 23:09

Синоптик Позднякова: в предстоящие выходные в Москве ожидается небольшой снег

Фото: iStock/Svetlana Sarapultseva

В субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, в столичном регионе ожидается мокрый снег с дождём. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, 15 ноября температура составит 0…+5 °С, а снег не будет интенсивным и не сформирует устойчивый покров.





«Речь идет лишь об отдельных частичках мокрого снега, которые многие люди могут даже не заметить. Это совершенно не похоже на ситуацию с хлопьями мокрого снега, когда хотя бы на несколько часов образуется снежный покров», — уточнила Позднякова в беседе с «Известиями».

«В ночные часы в понедельник минимальное значение температуры в Москве +3...+5 °С, по области — +1...+6 °С. В дневные часы в Москве +5...+7 °С, по области — +3...+7 °С. Каких-то существенных осадков не ожидается, а по области возможен местами слабый дождик», — рассказал Ильин.