​Выяснилось, что россиян ждет самая короткая рабочая зима за последние 20 лет

ТАСС: Предстоящая рабочая зима станет для россиян самой короткой за последние 20 лет
В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90. Эта цифра стала наименьшим показателем за последние 20 лет, сообщает ТАСС.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такой «рекорд» продолжительными новогодними праздниками.
«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. (...) Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — отметил он.Нилов напомнил, что общая длительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года. Предыдущий раз аналогично короткая «рабочая зима» наблюдалась в 2004-2005 годах, а самая долгая (59 дней) — в 2013-2014 годах.
Депутат Нилов положительно оценил тенденцию снижения рабочих дней в холодное время года, отметив, что людям полезно больше времени проводить с родными и близкими.