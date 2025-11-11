​Выяснилось, что россиян ждет самая короткая рабочая зима за последние 20 лет

11 ноября 2025, 01:09

ТАСС: Предстоящая рабочая зима станет для россиян самой короткой за последние 20 лет

Фото: iStock/jacoblund

В предстоящую зиму россияне будут работать всего 56 дней из 90. Эта цифра стала наименьшим показателем за последние 20 лет, сообщает ТАСС.





Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил такой «рекорд» продолжительными новогодними праздниками.





«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. (...) Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — отметил он.