Путин обратился к аграриям в День работника сельского хозяйства
Видео: www.kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, который отмечается 12 октября. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
В нем глава государства отметил высокий статус и значимость труда аграриев в России. По словам Путина, агропромышленный комплекс является важнейшим элементом государственного суверенитета, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благополучие её граждан.
Президент особо отметил достижения отрасли, среди которых рост производства, увеличение объёмов экспорта, модернизацию оборудования и освоение новых направлений развития.
«Это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, учёных, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий», — заявил глава государства.В своём обращении Путин выразил признательность всем, кто трудится в сфере сельского хозяйства, подчеркнув их неоценимый вклад в развитие страны.