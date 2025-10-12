Достижения.рф

Путин обратился к аграриям в День работника сельского хозяйства

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, который отмечается 12 октября. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.



В нем глава государства отметил высокий статус и значимость труда аграриев в России. По словам Путина, агропромышленный комплекс является важнейшим элементом государственного суверенитета, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благополучие её граждан.

Президент особо отметил достижения отрасли, среди которых рост производства, увеличение объёмов экспорта, модернизацию оборудования и освоение новых направлений развития.

«Это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, учёных, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий», — заявил глава государства.
В своём обращении Путин выразил признательность всем, кто трудится в сфере сельского хозяйства, подчеркнув их неоценимый вклад в развитие страны.
