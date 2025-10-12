Путин обратился к аграриям в День работника сельского хозяйства

12 октября 2025, 01:22

Видео: www.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, который отмечается 12 октября. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.





В нем глава государства отметил высокий статус и значимость труда аграриев в России. По словам Путина, агропромышленный комплекс является важнейшим элементом государственного суверенитета, обеспечивая продовольственную безопасность страны и благополучие её граждан.



Президент особо отметил достижения отрасли, среди которых рост производства, увеличение объёмов экспорта, модернизацию оборудования и освоение новых направлений развития.



«Это, конечно, в первую очередь заслуга работников отрасли, результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи тружеников села, фермеров, учёных, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий», — заявил глава государства.