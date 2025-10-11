В правительстве Украины может появиться новая женщина
Татьяну Бережную предложили на пост министра культуры Украины
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду предложение назначить Татьяну Бережную министром культуры. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
Инициатива поступила от фракции «Слуга Народа». Помимо должности главы Минкульта, Бережную предложили на пост вице-премьер-министра по гуманитарной политике. Сейчас депутатам предстоит рассмотреть представление премьера.
Ранее, с 2022 года до недавней перестановки в правительстве, Бережная занимала пост замминистра экономики. С конца июля она временно исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
