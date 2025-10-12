В Госдуме призвали к обязательной медиации при разводе супругов
В России может стать обязательной процедура примирения супругов при разводе, особенно в случаях, когда в семье есть дети. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая от партии «Единая Россия».
Ранее министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал разработку законопроекта, который предусматривает обязательное прохождение досудебной примирительной процедуры при расторжении брака.
По мнению Буцкой, роль медиатора, который помогает сторонам прийти к соглашению, должна быть не просто опциональной, а обязательной процедурой. Первый зампред комитета Госдумы отметила, что даже если семье не удастся сохранить брак, работа с медиатором поможет бывшим супругам сохранить нормальные отношения и избежать вражды.
«Наша главная цель — уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей», — добавила депутат в интервью ТАСС.В Москве уже действует эффективная система медиации, где по итогам процесса создаётся своеобразный «паспорт семьи», в котором детально прописываются все условия, касающиеся детей и других важных аспектов.