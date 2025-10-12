В Госдуме призвали к обязательной медиации при разводе супругов

12 октября 2025, 02:57

Депутат Буцкая поддержала идею обязательной медиации при разводе супругов

Фото: istockphoto / Rawf8

В России может стать обязательной процедура примирения супругов при разводе, особенно в случаях, когда в семье есть дети. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая от партии «Единая Россия».





Ранее министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал разработку законопроекта, который предусматривает обязательное прохождение досудебной примирительной процедуры при расторжении брака.



По мнению Буцкой, роль медиатора, который помогает сторонам прийти к соглашению, должна быть не просто опциональной, а обязательной процедурой. Первый зампред комитета Госдумы отметила, что даже если семье не удастся сохранить брак, работа с медиатором поможет бывшим супругам сохранить нормальные отношения и избежать вражды.



«Наша главная цель — уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей», — добавила депутат в интервью ТАСС.