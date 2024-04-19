Депутат Кошелев раскрыл ещё один вариант использования маткапитала

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Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что материнский капитал можно потратить и на реконструкцию таунхауса.
«Ранее владельцы такой жилплощади этой возможности не имели. Хотя по своим характеристикам дома блокированной застройки очень близки к индивидуальным домам, реконструировать которые можно с помощью маткапитала, если речь идёт о расширении жилой площади», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.
Он добавил, что соответствующий закон был принят ещё в 2023 году.
Ранее сообщалось, что представители сразу трёх думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» — подготовили проект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 миллиона рублей.
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