В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Московской области появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
«В прошлом году в Орехово-Зуеве открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Теперь там могу тренироваться новые звёзды фигурного катания и хоккея. В Домодедове построен первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Рядом с манежем возведён ФОК площадью 4,7 тысяч «квадратов» с ледовой ареной и тренажёрными залами. Также были закончены работы на двух универсальных спортивных площадках, двух хоккейных площадках и семи футбольных полях», – рассказали в министерстве.Там добавили, что результаты нацпроекта «Демография» повысили доступность дошкольного образования. Новые детские сады суммарно на 1250 мест появились в Ступине, Серпухове, Котельниках и Одинцове.
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Лора Луганская