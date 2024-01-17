Депутат Красногорска стал призером премии на форуме «Малая Родина - Сила России»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«От всей души поздравляю директора образовательного центра «Созвездие», депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Сергея Сюрина, занявшего второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Стоит отметить, что за время работы проекта он показывает хорошую динамику в здоровье детей, которые проходили реабилитацию в центре «Созвездие».
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