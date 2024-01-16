В Красногорске прошло совещание по предстоящими крещенскими купаниями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорске глава вместе с представителями администрации провел оперативное совещание. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В рамках собрания были подняты вопросы об обеспечении теплом, содержании территорий, жилого фонда и соцобъектов. Также обсудили план перерасчета за ЖКУ в домах, которые были отключены в период аварии на теплосетях, так и в тех, где точечно отсутствовало отопление.
Стоит отметить, что глава также подвел итоги 2023 года и вручил коллегам награду «Команда года-2023».
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«В ночь с 18 на 19 января пройдет великий православный праздник Крещение Господне. В этом году подготовили семь оборудованных мест для традиционных крещенских купаний в Красногорске, Нахабино, Путилково, Дмитровском, Ильинском, включая одно новое: организуем купель рядом с Никольским храмом в Павшинской пойме. На местах будут подготовлены теплые раздевалки, горячее питание, чай, организовано дежурство медиков, спасателей и полиции», — поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
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Мира Полтева