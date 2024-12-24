Депутат Кулиева попросила не нагружать детей домашним заданием на Новый год

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Член комитета Госдумы по защите семьи от партии ЛДПР Василина Кулиева попросила учителей не нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Этим поделились в РИА Новости.
«Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции», — заявила депутат.
Как отметила Кулиева, домашние задания нужно давать только в том случае, если его попросили сами ученики. Сейчас семьям школьников необходим отдых, во время которого родители могут провести время с детьми после активной работы в прошлом году.
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Иван Мусатов