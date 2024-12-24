Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Депутат Кулиева попросила не нагружать детей домашним заданием на Новый год

Депутат Кулиева попросила не нагружать детей домашним заданием на Новый год

Фото: iStock/Zhang Shu

Фото: iStock/Zhang Shu

Член комитета Госдумы по защите семьи от партии ЛДПР Василина Кулиева попросила учителей не нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Этим поделились в РИА Новости.


«Считаю, что учителям не следует нагружать детей домашним заданием в период новогодних праздников. Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции», — заявила депутат.

Как отметила Кулиева, домашние задания нужно давать только в том случае, если его попросили сами ученики. Сейчас семьям школьников необходим отдых, во время которого родители могут провести время с детьми после активной работы в прошлом году.

Читайте также:

В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей

Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря

В Ульяновской области беременным студенткам будут выплачивать по 200 тыс. рублей
#отдых
#родители
#ученики
#новый год
#школа
Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря
23 декабря 2024, 21:04

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне получат январские пенсии в конце декабря. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Социальный фонд России.
Отмечается, что 28 декабря досрочные пенсии за январь получат те пенсионеры, которые обычно получают выплаты с первого по девятое число каждого месяца. Речь идёт о страховых, социальных и накопительных пенсиях, а также о тех, что выплачиваются по старости и инвалидности.

Для россиян, получающих пенсии с 10-го числа, всё пойдёт по стандартному графику.

Ранее сообщалось, что ряд россиян может столкнуться с уменьшением размера пенсий. Это коснётся тех, у кого есть неоплаченные налоги и алименты, просроченные кредиты и штрафы.

Читайте также:

Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января

Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ

В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в день рождения
#россия
#пенсии
#выплаты
#пенсионеры
#изменения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акунин* признался, что после начала СВО перестал скучать по России
23 декабря 2024, 20:47

Борис Акунин* (фото: kremlin.ru)

Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)* заявил, что больше не хочет возвращаться в Россию. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Акунин* рассказал, что больше десяти лет проживает за пределами России, однако в первые годы эмиграции сильно скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые улицы Москвы.

Однако теперь риторика писателя изменилась. Он заявил, что Россия – это предпоследняя страна, где бы он хотел оказаться. На последнее место он поставил Северную Корею.

Также Акунин* выступил с громким заявлением, объявив, что уважает покинувших Россию граждан после начала СВО.

Читайте также:

Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина* BAbook

Суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина* на 6 млн рублей

Писателя Акунина* заочно арестовали и объявили в международный розыск

*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#россия
#сво
#розыск
#сайт
#роскомнадзор
#иноагенты
#писатель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генпрокуратура России признала нарушением закона фетву о многожёнстве
Генпрокуратура внесла представление ДУМ после фетвы о многожёнстве
23 декабря 2024, 20:33

Фото: iStock/hank5

Генпрокуратура России внесла представление Духовному управлению мусульман (ДУМ) России, выпустившему религиозное предписание, допускающее многожёнство. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря противоречит действующему законодательству России и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В связи с этим, председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения законодательства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Семейный кодекс России не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом официальном браке. Также в законодательстве указано, что религиозные организации должны действовать в соответствии с внутренними правилами.

Читайте также:

Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многожёнство в России

В России разрешили религиозное многожёнство

В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
#генпрокуратура
#мусульмане
#ислам
#брак
#нарушения
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей
Никитин: зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
23 декабря 2024, 20:05

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Нижегородской области в 2025 году введут региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребёнка до достижения им трёх лет. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава области заявил, что воспитание детей является ответственной работой, за которую нужно платить. В связи с этим, принято решение о введении региональных доплат к федеральному материнскому капиталу. Теперь сумма выплат за каждого ребёнка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит один миллион рублей.

Отмечается, что за первого ребёнка родители будут получать один миллионов рублей с учётом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение трёх лет каждый месяц в размере 10 тысяч рублей. За второго ребёнка – 500 тысяч рублей разово и по 20 тысяч рублей ежемесячно. А за третьего и последующих детей – 700 тысяч рублей с последующей ежемесячной выплатой в 30 тысяч рублей.

Никитин подчеркнул, что один миллион за первого и второго ребёнка будет выплачиваться из регионального бюджета, а деньги за третьего и последующих детей – из областного бюджета.

Читайте также:

В Минтруда рассказали о размере минимального пособия на одного ребёнка в 2025 году

«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии

Психолог оценила предложение священника отдавать детей в детдома вместо аборта
#нижний новгород
#выплаты
#родители
#дети
#рождаемость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске молодожёны вместо свадебного банкета купли спальники для бойцов СВО
23 декабря 2024, 19:45

Фото: istockphoto/artisteer

В Челябинске вместо салютов, свадебных украшений и богатого застолья молодожёны купили партию спальных мешков для бойцов, участвующих в спецоперации. Между церемонией и фуршетом молодые сами отправились грузить гуманитарную помощь.
Анастасия и Никита решили потратить деньги, которые они копили на свадьбу, на помощь нашим бойцам на передовой, сообщает телеграм-канал SHOT. Жених и невеста не стали озадачиваться дорогостоящим убранством, фейерверками и изысканными яствами. Вместо этого молодые супруги приобрели 25 утеплённых спальных мешков.

Анастасия работает координатором Челябинского отделения «Народного фронта» и как никто другой знает, что нужно в первую очередь нашим пацанам на передовой. Идея потратить «свадебные» деньги на спальники для бойцов принадлежала ей, а Никита её с готовностью поддержал.

«Молодые обычно выпускают голубей, а мы вот посылаем спальные мешки нашим ребятам на передовую», — с улыбкой сказала Анастасия.

Молодожёны уверены, что даже такая небольшая помощь поможет и согреет российских бойцов.

Читайте также:

Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации

В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха

Более чем 40 участникам спецоперации из Подмосковья списали кредитные долги
#деньги
#помощь
#супруги
#челябинск
#свадьба
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России отзовут более 50 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
AGR отзовёт 55,6 тысяч машин Volkswagen и Skoda в России
23 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/Ivan Kyryk

Российская автомобильная группа AGR отзовёт в России 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сведения Росстандарт.
Отмечается, что под отзыв пойдут 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи Volkswagen Polo, которые были реализованы в 2014-2023 годах.

Программа длительного контроля автомобилей позволила обнаружить, что длительная работа транспорта в условиях холостого хода и экстремальных холодов приводит к накоплению электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В итоге может возникнуть разрушение материала топливопровода.

На все отозванные автомобили установят кабель заземления топливного фильтра. Общие работы займут не более получаса.

Читайте также:

«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen

Команда Трампа намерена усилить блокирование импорта автомобилей из Китая

Дилеры не могут продать автомобили покинувших РФ марок
#автомобили
#программа
#россия
#ремонт
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Начальник подразделения ЦЖКУ Минобороны стала фигуранткой уголовного дела
23 декабря 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Akintevs

Военные следователи возбудил уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления министерства обороны РФ Ольги Бурлаковой.
Она подозревается в злоупотреблении должностным полномочиями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Экс-чиновница Минобороны стал фигуранткой уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 285 УК РФ.

Как установили следователи, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ заключило контракт с ООО «СтройИдеал». По нему организация выполнила ремонт сетей водоснабжения в Саратовской области. В следующем году Бурлакова осуществила приёмку работ ненадлежащего качества. В результате на объектах водоснабжения трубопроводах произошло большое количество аварий. Общий ущерб от них составил более 27 миллионов рублей.

Читайте также:

Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей

Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве

Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
#минобороны рф
#ремонт
#следователи
#ук
#ущерб
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута
23 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/ inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объявил, что россияне не стали отказываться от новогоднего отдыха на курортах Чёрного моря от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами. По данным РСТ, инцидент не повлиял на бронирование туров на лето.
«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы [в связи с инцидентом] не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала», — отмечалось в сообщении.

Юрий Барзыкин обратил внимание, что случившееся не повлияет на летний сезон, а весь мазут уберут с берега к февралю-марту.

«Несомненно, произошедшее — очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер», — добавил Юрий Барзыкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии уточнил, судя по всему, самая острая фаза прошла.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передала, что всего на вечер воскресенья 22 декабря собрали порядка 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, ещё очистили примерно 34 км побережья. На месте трудятся около 6 тысяч спасателей, волонтеров и больше 250 единиц техники.

Читайте также:

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Путин заявил, что крушение танкеров привело к экологической беде

Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
#мчс
#сочи
#служба
#туристы
#анапа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей
23 декабря 2024, 18:24

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье с 2025 года введут новую доплату для молодых семей. Им будут выделять дополнительные 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе традиционного обращения к жителям.
«Со следующего года запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где возраст обоих родителей – до 35 лет», – сказал глава региона.
Он добавил, что в Подмосковье от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. детей каждый год остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе закрыты.
Существует система подбора семей для сирот. Помимо этого, в Подмосковье есть программа выплат опекунам.

Ранее сообщалось, что Московская область – лидер по устройству детей в семьи в России. Из 22 тыс. детей-сирот почти все находятся в семьях.

В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

Читайте также:

На модернизацию теплоснабжения в Подмосковье потратят порядка 100 млрд рублей

Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья

Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#выплаты
#семьи с детьми
#социальная поддержка
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате