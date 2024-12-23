В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей

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В Нижегородской области в 2025 году введут региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребёнка до достижения им трёх лет. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава области заявил, что воспитание детей является ответственной работой, за которую нужно платить. В связи с этим, принято решение о введении региональных доплат к федеральному материнскому капиталу. Теперь сумма выплат за каждого ребёнка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит один миллион рублей.
Отмечается, что за первого ребёнка родители будут получать один миллионов рублей с учётом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение трёх лет каждый месяц в размере 10 тысяч рублей. За второго ребёнка – 500 тысяч рублей разово и по 20 тысяч рублей ежемесячно. А за третьего и последующих детей – 700 тысяч рублей с последующей ежемесячной выплатой в 30 тысяч рублей.
Никитин подчеркнул, что один миллион за первого и второго ребёнка будет выплачиваться из регионального бюджета, а деньги за третьего и последующих детей – из областного бюджета.
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Отмечается, что за первого ребёнка родители будут получать один миллионов рублей с учётом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение трёх лет каждый месяц в размере 10 тысяч рублей. За второго ребёнка – 500 тысяч рублей разово и по 20 тысяч рублей ежемесячно. А за третьего и последующих детей – 700 тысяч рублей с последующей ежемесячной выплатой в 30 тысяч рублей.
Никитин подчеркнул, что один миллион за первого и второго ребёнка будет выплачиваться из регионального бюджета, а деньги за третьего и последующих детей – из областного бюджета.
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Анастасия Чинкова