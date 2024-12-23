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В Нижегородской области введут «зарплаты» для родителей

Никитин: зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Нижегородской области в 2025 году введут региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребёнка до достижения им трёх лет. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
Глава области заявил, что воспитание детей является ответственной работой, за которую нужно платить. В связи с этим, принято решение о введении региональных доплат к федеральному материнскому капиталу. Теперь сумма выплат за каждого ребёнка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит один миллион рублей.

Отмечается, что за первого ребёнка родители будут получать один миллионов рублей с учётом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение трёх лет каждый месяц в размере 10 тысяч рублей. За второго ребёнка – 500 тысяч рублей разово и по 20 тысяч рублей ежемесячно. А за третьего и последующих детей – 700 тысяч рублей с последующей ежемесячной выплатой в 30 тысяч рублей.



Никитин подчеркнул, что один миллион за первого и второго ребёнка будет выплачиваться из регионального бюджета, а деньги за третьего и последующих детей – из областного бюджета.

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#выплаты
#родители
#дети
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В Челябинске молодожёны вместо свадебного банкета купли спальники для бойцов СВО
23 декабря 2024, 19:45

Фото: istockphoto/artisteer

В Челябинске вместо салютов, свадебных украшений и богатого застолья молодожёны купили партию спальных мешков для бойцов, участвующих в спецоперации. Между церемонией и фуршетом молодые сами отправились грузить гуманитарную помощь.
Анастасия и Никита решили потратить деньги, которые они копили на свадьбу, на помощь нашим бойцам на передовой, сообщает телеграм-канал SHOT. Жених и невеста не стали озадачиваться дорогостоящим убранством, фейерверками и изысканными яствами. Вместо этого молодые супруги приобрели 25 утеплённых спальных мешков.

Анастасия работает координатором Челябинского отделения «Народного фронта» и как никто другой знает, что нужно в первую очередь нашим пацанам на передовой. Идея потратить «свадебные» деньги на спальники для бойцов принадлежала ей, а Никита её с готовностью поддержал.

«Молодые обычно выпускают голубей, а мы вот посылаем спальные мешки нашим ребятам на передовую», — с улыбкой сказала Анастасия.

Молодожёны уверены, что даже такая небольшая помощь поможет и согреет российских бойцов.

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#сво
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В России отзовут более 50 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
AGR отзовёт 55,6 тысяч машин Volkswagen и Skoda в России
23 декабря 2024, 19:30

Фото: iStock/Ivan Kyryk

Российская автомобильная группа AGR отзовёт в России 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сведения Росстандарт.
Отмечается, что под отзыв пойдут 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи Volkswagen Polo, которые были реализованы в 2014-2023 годах.

Программа длительного контроля автомобилей позволила обнаружить, что длительная работа транспорта в условиях холостого хода и экстремальных холодов приводит к накоплению электростатического заряда на поверхности топливных магистралей. В итоге может возникнуть разрушение материала топливопровода.

На все отозванные автомобили установят кабель заземления топливного фильтра. Общие работы займут не более получаса.

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#машины
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Начальник подразделения ЦЖКУ Минобороны стала фигуранткой уголовного дела
23 декабря 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Akintevs

Военные следователи возбудил уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления министерства обороны РФ Ольги Бурлаковой.
Она подозревается в злоупотреблении должностным полномочиями, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Экс-чиновница Минобороны стал фигуранткой уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 285 УК РФ.

Как установили следователи, в 2018 году ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ заключило контракт с ООО «СтройИдеал». По нему организация выполнила ремонт сетей водоснабжения в Саратовской области. В следующем году Бурлакова осуществила приёмку работ ненадлежащего качества. В результате на объектах водоснабжения трубопроводах произошло большое количество аварий. Общий ущерб от них составил более 27 миллионов рублей.

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#контракт
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Россияне не стали отказываться от отдыха на Чёрном море после разлива мазута
23 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/ inewsistock

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объявил, что россияне не стали отказываться от новогоднего отдыха на курортах Чёрного моря от Сочи до Анапы после ЧП с танкерами. По данным РСТ, инцидент не повлиял на бронирование туров на лето.
«По нашим данным, на курортах от Сочи до Анапы [в связи с инцидентом] не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала», — отмечалось в сообщении.

Юрий Барзыкин обратил внимание, что случившееся не повлияет на летний сезон, а весь мазут уберут с берега к февралю-марту.

«Несомненно, произошедшее — очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер», — добавил Юрий Барзыкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии уточнил, судя по всему, самая острая фаза прошла.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю передала, что всего на вечер воскресенья 22 декабря собрали порядка 12 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, ещё очистили примерно 34 км побережья. На месте трудятся около 6 тысяч спасателей, волонтеров и больше 250 единиц техники.

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#мчс
#сочи
#служба
#туристы
#анапа
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Молодым семьям Подмосковья будут доплачивать 300 тыс. рублей при рождении детей
23 декабря 2024, 18:24

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье с 2025 года введут новую доплату для молодых семей. Им будут выделять дополнительные 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе традиционного обращения к жителям.
«Со следующего года запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где возраст обоих родителей – до 35 лет», – сказал глава региона.
Он добавил, что в Подмосковье от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. детей каждый год остаются без родителей. При этом все детские дома в регионе закрыты.
Существует система подбора семей для сирот. Помимо этого, в Подмосковье есть программа выплат опекунам.

Ранее сообщалось, что Московская область – лидер по устройству детей в семьи в России. Из 22 тыс. детей-сирот почти все находятся в семьях.

В понедельник губернатор по традиции обратился к жителям региона и подвёл итоги года. В этом году обращение получило названием «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#выплаты
#семьи с детьми
#социальная поддержка
#родители
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В Новый год в Москве ожидается небольшой мороз
Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются небольшие морозы в Новый год
23 декабря 2024, 18:23

Фото: iStock/Yana Tikhonova

В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой мороз, температура будет держаться в пределах от -5 до -10 градусов. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, существенных осадков до конца года в столице не предвидится.
«Никаких сильных морозцев не будет. Где-то по региону в пределах минус 5–10 градусов — это самый холодный вариант», — пояснила синоптик в беседе с «Москвой 24».
В то же время на этой неделе, по данным Поздняковой, прогнозируется неустойчивая погода. В разговоре с АГН «Москва» она отметила, что со вторника будет преобладать облачная погода, ночью небольшой снег, возможен гололед, от 0 до -2 в столице, днем — небольшой снегопад и около 0 градусов.

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#москва
#погода
#снег
#гололёд
#снегопад
#тепло
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В Нижневартовске коммунальщики вместе со снегом вывезли камень за 100 тысяч рублей
23 декабря 2024, 18:20

Фото: iStock/ docksnflipflops

В Нижневартовске коммунальщики во время уборки снега случайно демонтировали ​ландшафтный камень, установка которого обошлась в 100 тысяч рублей, сообщила группа «Типичный краб 86» в соцсети «ВКонтакте».
В рамках программы инициативного бюджетирования декоративный камень из таганайского златолита установили в сквере Оптимистов. Вес бута работников коммунальных служб не смутил — двухтонный камень положили в самосвал и повезли вместе со снегом на полигон. Сучившееся увидели местные жители.

«Многие не сразу поняли, что произошло», — обратили внимание горожане.

Местные жители считают, что раньше весны бутовый камень среди сугробов не найдут, иные полагают, что установят новый.

«Не найдут — купят аналогичный у того же поставщика плюс доставка из Челябинска, плюс установка (это порядка 70–100 тысяч)», — уточнили активисты.

Чтобы сгладить ситуацию, коммунальные службы установили в сквере новогоднюю ёлку.

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#полигон
#активисты
#коммунальные службы
#снег
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«Улучшение уровня жизни»: Гороскоп с 23 по 29 декабря для всех знаков зодиака
Астролог Лебеденко дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
23 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/ifc2

В сфере карьеры надо постараться не наговорит лишнего. В тоже время важно своевременно реагировать и не затягивать сроки. В любви необходимо проявить умение дружить и поддерживать общие духовные интересы. В вопросах здоровья нельзя перемерзать и грустить. Поможет осмотрительность и оптимистичный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака с 23 по 29 декабря.

Овну будет приток оптимизма и жизнелюбия. Он станет авантюрнее азартнее. Перед ним откроются новые перспективы.

У Тельца ожидается прибыль. Его доход увеличится. Ему благоприятно делать покупки.

Близнецам важно быть открытыми к общению. Интересные знакомства и перемены вдохновят их.

Рак может рассчитывать на улучшения уровня жизни. Он будет занят домашними делами и семейными вопросами.

Льва порадует его любимое дело. Он увлечённо сможет реализовать задуманное.

Дева расширит круг своих контактов и улучшит взаимоотношения с партнёрами.

Весам надо быть готовыми к тому, что деловое и дружеское общение поменяется. Новый свежий взгляд необходим для развития.

Скорпиону важно уделить внимание своим финансам. Им необходим план и практичный поход в этой сфере.

Стрелец увлечётся размышлениями и философией. Ему необходимо интеллектуально себя заинтересовать.

Козерог, не смотря на свою занятость, впустит в свою жизнь романтику и любовь.

Водолею доброта и сочувствие помогут расположить к себе близких. Теплые переживания и положительные эмоции добавят ему силы.

Рыбам лучше излучать обаяние и демонстрировать чувство вкуса. У них появятся тайные поклонники.

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Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье
23 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье, следует готовить все блюда самостоятельно, не покупая готовые в магазинах, а также заменять дорогие ингредиенты более дешевыми. Об этом рассказал бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустан Даутов. По его словам, следует обратить внимание на икру палтуса и мясо индейки или утки, чтобы ужин в Новый год не обошелся в копеечку.
«Если говорить о российских традициях, то классические новогодние салаты, такие как «Оливье», «Селедка под шубой» и винегрет, — это доступные блюда для 80-90 процентов россиян. <…> Во время предновогодней суеты многие магазины могут завышать цены, а затем рекламировать их как специальные предложения. Поэтому лучше делать покупки в течение года, чтобы быть в курсе настоящих цен», — поделился Даутов в беседе с NewsInfo.Ru.
В то же время россиянам рассказали о еще нескольких лайфхаках, позволяющих сэкономить на праздничном столе, который в этом году оценили в среднем в 6000 рублей. Как пишет «Вечерняя Москва», особенно подорожал бутерброд с икрой, который можно сделать дешевле за счет имитированной икры.

Издание отмечает, что на оливье можно сэкономить, если купить куриных грудок вместо колбасы, а на селедке под шубой — заменив сельдь консервированным тунцом.

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