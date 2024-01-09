Адвокат Косенко заявил, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына

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На скандальном видеоролике блогер Сергей Косенко бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, об этом заявил его адвокат Сергей Жорин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, на просторах интернета разразился настоящий скандал, когда Косенко опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении автора ролика.
Находящийся за границей Косенко опубликовал извинения, заявив, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына.
Он также выразил надежду, что уголовное дело в отношении Косенко всё же не будет возбуждено.
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Находящийся за границей Косенко опубликовал извинения, заявив, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына.
«Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины», — прокомментировал ситуацию адвокат блогера.
Он также выразил надежду, что уголовное дело в отношении Косенко всё же не будет возбуждено.
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Евгения Парфентьева