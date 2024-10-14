Депутат Лантратова объяснила неэффективность налога на бездетность

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Депутат Госдумы Яна Лантратова высказала мнение о том, что в Росси не нужно вводить налог на бездетность, поскольку это не поможет решить проблему рождаемости
«В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием. Введением дополнительного налога проблему не решишь, можно вызвать только негативную реакцию общества. Обеспечение доступного жилья, медпомощи, увеличение пособий, предоставление налоговых льгот, доступность детсадов, качественное образование — вот что поможет», — пояснила в беседе с RT Лантратова.
А кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рекомендовал родителям как можно раньше начать копить на образование ребёнка.
«Стоит открыть накопительный счёт, постоянно перечисляя средства. Так можно установить определённый процент от всех получаемых доходов — например, 5% со всех плановых доходов и 20% от внеплановых. Когда будет сформирована небольшая сумма денег, можно задуматься об открытии вклада, в том числе посмотреть проценты по долгосрочным депозитам», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балынин.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают подробностей предложения о введении налога на бездетность для россиян.
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