В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетность

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Инициативы по введению налога на бездетность в России являются провокацией, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.
По мнению священнослужителя, подобные идеи «вбрасываются, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий». Лукьянов отметил, что провокационные инициативы ведут к ослаблению суверенитета страны, а их появление подтверждает правильность действий с целью защиты общества.
Священник заключил, что запрет на пропаганду чайлдфри оздоровит россиян.
Напомним, с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Согласно его мнению, средства с налога можно отправить на модернизацию детских домов в РФ.
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Священник заключил, что запрет на пропаганду чайлдфри оздоровит россиян.
Напомним, с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Согласно его мнению, средства с налога можно отправить на модернизацию детских домов в РФ.
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Екатерина Коршунова