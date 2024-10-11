Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не поможет нужны меры поддержки

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Налог на бездетность не поможет повысить рождаемость, семьям нужны меры поддержки, заявила детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская в своем телеграм-канале. По ее словам, фразы о «ненормальных семьях» — настоящий экстремизм против детства.
«Слушая последние новости, задумываюсь о том, как легко можно настроить общество против детей. Что значит формулировка «ненормальная семья»? Почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки? Важно, чтобы законодатели поняли: введение налога на бездетность — не выход», — написала она.Ярославская добавила, что вместо того, чтобы усугублять и так тяжелое состояние семей, нужно менять философию в обществе и помогать.
«Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства», — особенно подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.Ранее с похожей критикой налога на бездетность выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.Читайте также:
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