Депутат Лантратова предложила детсадам не прекращать работать летом

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением ввести летний режим работы для детсадов. Парламентарий пояснила, что сейчас в большинстве организаций дошкольного образования не предусматриваются рабочее время летом.
«При этом в некоторых регионах, например в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, существует практика организации дежурных групп в детсадах или дежурных детских садов, работающих в летнее время», – приводит RT текст обращения Лантратовой на имя министра просвещения Сергея Кравцова.Как отметила депутат, детсады серьёзно помогают родителям в воспитании детей, при этом позволяя им работать. Однако летом, когда сады перестают функционировать, родителям приходится искать платных нянь или прекращать трудовую деятельность. Это приводит к ухудшению материального положения семьи.
Учитывая всё это, Лантратова предложила обязать дошкольные образовательные учреждения работать в летний период.
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