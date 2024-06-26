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Депутат Лантратова предложила детсадам не прекращать работать летом

26 июня 2024, 11:11
Фото: Istockphoto / Tatsiana Volkava

Фото: Istockphoto / Tatsiana Volkava

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением ввести летний режим работы для детсадов. Парламентарий пояснила, что сейчас в большинстве организаций дошкольного образования не предусматриваются рабочее время летом.
«При этом в некоторых регионах, например в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, существует практика организации дежурных групп в детсадах или дежурных детских садов, работающих в летнее время», – приводит RT текст обращения Лантратовой на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
Как отметила депутат, детсады серьёзно помогают родителям в воспитании детей, при этом позволяя им работать. Однако летом, когда сады перестают функционировать, родителям приходится искать платных нянь или прекращать трудовую деятельность. Это приводит к ухудшению материального положения семьи.



Учитывая всё это, Лантратова предложила обязать дошкольные образовательные учреждения работать в летний период.

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#родители
Жители Кузбасса стали свидетелями небесного светового шоу
26 июня 2024, 12:12

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

В небе над Кузбассом наблюдали необычное явление, которое многих одновременно испугало и заворожило. Поздним вечером 25 июня до самой ночи в разных городах региона бушевала сильная гроза.
«Световые эффекты были мощными, озаряли небо в тёмное время суток. Свидетели страшно-красивой грозы в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселёвске и других города поделились снятыми кадрами. Молнии над жилыми домами на короткий промежуток времени перевоплотили пейзаж в картину из фильма ужасов», – сообщает издание «Сiбдепо», делясь эффектными фото и видеороликами.
Ранее синоптики предупреждали кузбассовцев о грозах 25 и 26 июня.

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В микрорайоне Супонево благоустраивают двор у двух корпусов
26 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

В звенигородском микрорайоне Супонево благоустраивают двор у корпусов №11 и №12. Об этом сообщила пресс-служба администрация Одинцовского городского округа.
Качество выполненных работ в Супонево проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Сегодня мы вместе с активными жителями Звенигорода проверили, как проходит благоустройство двора у корпусов № 11 и № 12 в микрорайоне Супонево. Подрядчик меняет покрытие тротуаров, проезжей части, парковок, подходов к подъездам и детской площадке.Сейчас рабочие готовят основание для тротуаров и пешеходных дорожек, создавая подушку из песка и щебня. После этого они приступят к замене асфальта в проездах.Специалисты технадзора регулярно проверяют объект. Если возникают замечания по качеству работ, подрядчик оперативно их устраняет», — поделился Андрей Иванов.

Завершить благоустройство двора планируется в первой половине июля.

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В Люберцах построят детский сад на 350 мест
26 июня 2024, 11:53

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построят в деревне Жилино городского округа Люберцы, проект получил одобрение архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В здании общей площадью около 5.1 тыс. квадратных метров предусмотрены помещения для групп, музыкальный зал на первом этаже и спортзал — на втором. У младших групп будут отдельные выходы на игровые площадки с южного и северного торцов здания, выход для старших групп предусмотрен в центре восточной стороны», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории оборудуют игровые зоны, теневые навесы, а также проведут озеленение.

Строительство должно начаться в четвёртом квартале текущего года.

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Расписание части аэроэкспрессов в Шереметьево изменили до конца июля
26 июня 2024, 11:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих до аэропорта Шереметьево, изменился с 25 июня по 31 июля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Некоторые рейсы до аэропорта Шереметьево отменены. Просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание на сайте «Аэроэкспресс», — отмечается в сообщении.
Пассажирам также напомнили, что доехать до Шереметьево можно также на экспресс-автобусах, следующих от станции метро «Ховрино».

Ранее сообщалось, что экспресс-автобусы до терминалов В и С отправляются каждые восемь минут, до терминала D — каждые двадцать минут. Дорога занимает около 20 минут.

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Связь с ЧВК «Вагнер» и шпионство: за что в России судят американца Гершковича, какой срок ему грозит
В Екатеринбурге начался суд над Гершковичем по делу о шпионаже: подробности
26 июня 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Свердловском областном суде началось заседание по делу о шпионаже в отношении журналиста Эвана Гершковича. О том, в чем обвиняется американец и какое наказание ему грозит в России расскажет редакция «Радио 1».

За что судят Гершковича


Следователи установили, что журналист из США Эван Гершкович весной 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. При этом обвиняемый тщательно конспирировался и соблюдал меры осторожности.

Эван Гершкович: чем известен


Родители Гершковича – выходцы из СССР. Мать выросла в Ленинграде, а отец журналиста родом из Одессы. Оба эмигрировали в Америку, где впоследствии познакомились и создали семью. Гершкович прежде рассказывал, что знает русский язык, но кроме как с родными ни с кем на нем не говорит.

«Мои родители уехали из Советского Союза в США в 1979 году и там спустя 12 лет родили меня. Иван для русских, Эван для моих англоговорящих соотечественников. Кроме как с родными по-русски я почти не общался», — рассказывал о себе Гершкович.

В 2014 году он окончил университет и начал заниматься журналистикой. Гершкович работал в издании New York Times, Agence France-Presse. В январе 2022-го он перешел в The Wall Street Journal. В основном Гершкович писал аналитические статьи и проводил журналистике расследования.

После начала спецоперации на территории Украины журналист стал публиковать материалы с критикой российских властей, а также рассуждать о внешней и внутренней политики России.

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Как был задержан Гершкович


Гершкович прибыл в Екатеринбург весной прошлого года. Он гулял по городу, знакомился с россиянами, проводил опросы среди населения об их отношении к ЧВК «Вагнер». Однако в какой-то момент журналист перестал публиковать статьи и выходить на связь. Позже выяснилось, что Гершковича задержали правоохранители. Следователи установили, что по заданию ЦРУ американский журналист собирал секретную информацию о деятельности оборонного «Уралвагонзавода». Репортер свою вину отрицал.

Отметим, что Гершкович стал первым с 1986 года журналистом из-за рубежа, задержанным в России по обвинению в шпионаже.

Суд над Гершковичем


Судебный процесс над Гершковичем стартовал 26 июня. Слушание проходит в закрытом режиме, так как в деле содержатся засекреченные сведения. Освещать решение суда будут не только российские СМИ, но и несколько ведущих изданий США, Германии и Франции. В соответствии с российским законодательством американцу грозит до 20 лет заключения.

Что об аресте Гершковича говорят в России


В МИД России уверены, что американский журналист работал в России под прикрытием по заданию США. Такое мнение прежде выражала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Гершкович был задержан с поличным, поэтому сомнений в его причастности к шпионажу нет.

Путин о задержании Гершковича


Американский журналист Такер Карлсон во время интервью с российским лидером задал ему вопрос о том, может ли Гершкович вернуться в США. Владимир Путин ответил, что этот вариант может быть обсужден со спецслужбами США и при соблюдении ряда условий и равноценного обмена такой исход событий вполне возможен.

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Новая детско-взрослая поликлиника появится в ЖК «Новая Рига»
26 июня 2024, 11:45

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Новая Рига» началось строительство детско-взрослой поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В городе Красногорск началось возведение новой поликлиники для детей и взрослых. Она будет расположена в жилом комплексе «Новая Рига» и рассчитана на 150 посещений в день.

«Двухэтажное здание поликлиники будет выполнено в Г-образной форме. Фасады будут облицованы алюминиевыми композитными и серыми линеарными панелями. Входная группа будет выполнена в оранжевом цвете для взрослого отделения и в синем — для детского. Прилегающая территория будет благоустроена: здесь появятся парковочные места, зоны ожидания для посетителей, а также проведут озеленение», — поделились в пресс-службе.

В детском отделении будут расположены: комната матери и ребёнка, кабинет здорового ребёнка, прививочный кабинет, а также фильтр-бокс для приёма пациентов с респираторными заболеваниями. Во взрослом отделении жители смогут получить консультации различных врачей, включая невролога, оториноларинголога, терапевта и кардиолога/гастроэнтеролога.

Завершить строительство планируют в 2025 году.

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Жительница Подмосковья выиграла Гран-при премии «Экология – дело каждого»
26 июня 2024, 11:26

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» объявила имена победителей IV сезона. Об этом сообщила пресс-служба Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».
В этом году гран-при Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» получила София Ксенофонтова из города Королёв.

София выиграла конкурс с работой «Система обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесном массиве и лесонарушений с помощью БЛА».

«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология – дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения. Многие подошли творчески: читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Спасибо за вашу заботу о природе!» – поделилась руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Стоит отметить, что на конкурс подали были поданы заявки из России и 44 зарубежных государств.

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Поездки в детские лагеря Крыма и Кубани стали отменять из-за удара по Севастополю
26 июня 2024, 11:21

Фото: Istockphoto / SerrNovik

Россияне начали отменять поездки детей в оздоровительные лагеря на территории Крыма и Краснодарского края после ракетного обстрела Севастополя. Об этом рассказала руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова.
«По лагерям Крыма идут аннуляции со стороны родителей, купивших коммерческие путёвки. Есть единичные аннуляции и в лагерях на море в Краснодарском крае», – сказала Иванова Агентству городских новостей «Москва».
По её словам, информации о возврате детей домой пока нет.
«Думаю, их досрочный отъезд из лагерей может быть осложнён логистикой, даже если такой запрос вдруг появится. На юге сейчас находится много детей по социальным программам. Это бесплатные путёвки, оплаченные федеральными деньгами, поэтому вся логистика рассчитана», – пояснила собеседник агентства.
23 июня сообщалось об ударе по Севастополю со стороны Украины американскими ракетами. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150. Большинство убитых и раненых отдыхало на местном на пляже.

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#севастополь
#родители
#крым
#краснодарский край
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Новый сезон премии «Экология — дело каждого» стартует 1 августа
26 июня 2024, 11:14

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», посвящённую заботе об окружающим мире, проводит Росприроднадзор, приём заявок на участие в пятом сезоне премии начнётся 1 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я хочу пригласить всех в пятый, юбилейный сезон, который стартует 1 августа. Участвуйте, приводите друзей, одноклассников, соседей. Расскажите нам, что вы думаете про экологию, что вы предлагаете. И вместе мы сделаем нашу планету чище и лучше», — сказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Она добавила, что за четыре сезона проведения премии было получено около 200 тысяч заявок от соискателей из 78 стран мира.

Отмечается, что на конкурс прижимаются видеоролики, мультфильмы, фотографии и рисунки в нескольких номинациях, посвящённых экологии.

Следить за новостями проекта можно через официальную страницу премии в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канал eco_umka.

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