Метеоролог Позднякова спрогнозировала возвращение жары в Московский регион

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 26 июня, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.