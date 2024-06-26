Метеоролог Позднякова спрогнозировала возвращение жары в Московский регион

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В конце наступившей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье может приблизиться к 30-градусной отметке.
Такой прогноз дала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погода начнёт улучшаться во второй половине семидневки.
По словам синоптика, ночи станут теплее. К воскресенью минимальная температура в столице достигнет +16...+18°С, по области +13...+17°С.
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«Сейчас мы ещё находимся под влиянием атмосферного фронта. Местами он проявляет себя небольшими кратковременными дождями. Однако в последующие дни погода будет улучшаться. В четверг – без существенных осадков, а с пятницы по воскресенье ожидается переменная облачность, осадков уже не будет», – сказала Позднякова в беседе с RT.
По словам синоптика, ночи станут теплее. К воскресенью минимальная температура в столице достигнет +16...+18°С, по области +13...+17°С.
«Дневная температура тоже начнёт повышаться. В четверг она составит +23...+25°С, в пятницу +25...+27 °С. Суббота почти такая же, а в воскресенье будет уже +27...+29°С. То есть жаркое лето возвращается в столичный регион», – констатировала метеоролог.Как отметила Позднякова, неделю температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы. Теперь войдёт в норму, а в последний день июня даже превысит её.
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Лора Луганская