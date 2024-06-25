Новый детский сад на 300 мест построят в Пушкинском округе

Фото: ресс-служба администрации городского округа Пушкино
В Пушкино появится новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Новый детсад будет расположен вблизи улицы Зеленая роща.Новость о том, что в округе появится новое дошкольное учреждение, вызвало позитивную реакцию жителей.
Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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«Новое современное учреждение рассчитано на комфортное размещение 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. В рамках реализации проекта будет создано 62 новых рабочих места. Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик будущего детского сада. Также по проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с озеленением», — поделились в пресс-службе.
Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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Мира Полтева